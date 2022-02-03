Правительство установило премии призерам пекинской Олимпиады

Россия выплатит миллионные премии призерам зимних Олимпийских Игр из числа национальной сборной. Чемпионы Олимпиады получат по четыре миллиона рублей за каждую золотую награду, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Вознаграждение за золотую медаль составит 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн рублей, за бронзовую – 1,7 млн рублей. Аналогичные премии предусмотрены победителям и призерам предстоящих Паралимпийских игр», – говорится в сообщении.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. По словам главы кабмина поощрение получат и те, кто помогает спортсменам готовиться к успеху: тренеры и специалисты разных направлений.

Напомним, аналогичные премии были установлены для российских атлетов за достижения на летних Олимпийских играх в Токио. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Там выступят 213 российских спортсменов под флагом Олимпийского комитета России.

Москва, Наталья Рязанова

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