Стали известны гонорары российских спортсменов за медали на Олимпиаде

Министр спорта России Олег Матыцин назвал гонорары российских атлетов за достижения на Олимпийских играх в Токио, а также рассказал о задачах, которые стоят перед сборной РФ.

«За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную – 2,5 миллиона, за бронзовую – 1,7 миллиона», – сообщил министр в интервью РИА «Новости».

По его словам, дополнительные меры стимулирования олимпийцев установили власти регионов. Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона были учреждены выплаты стипендий президента России – это 52 тысячи рублей ежемесячно.

«Будем надеяться, что таких призеров по итогам Олимпийских игр будет много», – сказал Матыцин.

Глава Минспорта РФ подчеркнул, что перед стартом Игр в Токио настрой у российских спортсменов боевой, они готовы решать максимальные задачи.

«Попадание в тройку лучших – это максимальная задача, которую мы ставили. Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть. А топ-5 – это задача-минимум», – отметил Матыцин.

Москва, Зоя Осколкова

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