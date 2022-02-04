Фигурист из Украины заявил о свободе спортсменов говорить на русском языке

Выступающий за Украину фигурист Максим Никитин заявил о свободе говорить на любом языке. По его словам, украинские спортсмены имеют право общаться так, как хотят.

«Мы свободные люди, каждый в свободной стране. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что», – цитируют спортсмена «Известия».

Никитин и украинская фигуристка Александра Назарова пообщались с прессой во время командного турнира Олимпиады. Оба говорили на русском языке.

Ранее министерство спорта Украины рекомендовало спортсменам национальной олимпийской сборной не давать интервью на русском языке и не фотографироваться рядом россиянами во время Олимпиады в Пекине. Рекомендации сделаны в свете скандала из-за совместной фотографии легкоатлеток, украинки Ярослава Магучих и россиянки Марией Ласицкене.

Пекин, Наталья Рязанова

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