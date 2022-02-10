На Олимпиаде поймали первого спортсмена с допингом

Иранский горнолыжник Хуссейн Савех-Шемшаки попался на применении допинга в Пекине. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) заявило, что это первый официально зафиксированный случай применения запрещенного в спорте препарата на XXIV зимних Олимпийских играх.

Допинг-тест показал наличие в организме спортсмена метаболитов дегидрометила-тестостерона. Образец был получен 7 февраля, когда спортсмен уже был в Пекине, а результат пришел из аккредитованной ВАДА лаборатории 9 февраля.

«Спортсмен временно отстранен от Игр. Ему запрещено выходить не только на соревнования, но и на тренировки, а также помогать своим товарищам по команде», – говорится в сообщении на сайте агентства.

36-летний Хуссейн Савех-Шемшаки возглавлял колонну национальной сборной и нес флаг на церемонии открытия Олимпиады. До Пекина он дважды участвовал в Играх.

В агентстве сообщили, что знают о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. «Любое заявление, связанное с этими событиями, всегда будет публично публиковаться на сайте ITA и не будет комментироваться иным образом. На сегодняшний день такое объявление не публиковалось», – цитирует ведомство ТАСС.

Напомним, одна из версий задержки награждения после командных соревнований по фигурному катанию – провальный допинг-тест Камилы Валиевой. МОК уже назвал подобные сообщения спекуляцией.

Пекине, Наталья Рязанова

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