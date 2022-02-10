МОК назвал спекуляцией сообщения о допинге у российских фигуристов

Спортивное руководство Олимпийских игр в Пекине столкнулось с ситуацией, которую срочно решает с юристами, заявил представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Он назвал спекуляцией сообщения о задержке награждения из-за допингового теста.

Напомним, российские фигуристы победили в командном соревновании, но церемонию награждения отложили. Высказывались предположения, что причина – в плохом допинг-тесте кого-то из россиян. Более смелые заявляли, что проверку не прошла Камила Валиева.

«Не собираюсь комментировать всевозможные домыслы. Вчера в срочном порядке у нас возникла ситуация, которая имеет юридические последствия. Все стараются решить эту проблему очень быстро. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными», – цитирует олимпийского чиновника ТАСС.

Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что Валиева продолжает участие в Олимпиаде, официальны сообщений о ее отстранении не было.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений МОК», – пояснила пресс-атташе федерации Ольга Ермолина.

Камила Валиева 10 февраля вышла на тренировку перед личными соревнованиями фигуристов на лед Столичного дворца спорта в Пекине.

Пекин, Наталья Рязанова

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