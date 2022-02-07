Российские фигуристы победили в командном турнире ОИ

Российские фигуристы стали победителями в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине. Команда под флагом Олимпийского комитета России набрала 74 очка, значительно опередив соперников.

Второе место досталось команде фигуристов из США, набравшей 65 очков, третье – японцам с 63 очками.

От российской сборной в командном турнире выступили: спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальная – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Камила Валиева в женском одиночном катании и Марк Кондратюк – в мужском.

Сборная Олимпийского комитета России стала лидером по числу медалей (6) в неофициальном зачете. На счету россиян два золота, по две серебряные и бронзовые награды.

Накануне россиянин Александр Большунов победил в лыжной гонке на 30 км и принес сборной первую золотую медаль.

Пекин, Наталья Рязанова

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