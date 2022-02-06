Олимпиада: лыжник Большунов выиграл первое «золото» для России

Лыжник Александр Большунов одержал уверенную победу в гонке на 30 км. Российский спортсмен опередил ближайшего соперника – еще одного россиянина Дениса Спицова – более чем на минуту.

Третье место занял финский лыжник Ииво Нисконен.

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Большунов финишировал с флагом Олимпийского комитета России. Для него «золото» стало пятой олимпийской медалью в карьере. В 2018 году Пхенчхане он завоевал три «серебра» и «бронзу»

Спицов завершил эту гонку на 1 минуту и 11 секунд позже. Он стал уже четырехкратным призером Олимпийских игр – в 2018-м в Южной Корее у Спицова было два «серебра» и одна бронзовая медаль.

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Таким образом в активе российской команды четыре олимпийских награды. Накануне лыжница Наталья Непряева завоевала «серебро». Российские биатлонисты в смешанной эстафете были третьими.

Пекин, Светлана Антонова

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