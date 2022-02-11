Допинговое дело Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд

Международное агентство тестирования (ITA) заявило, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой была положительной. Международный олимпийский комитет (МОК) подал жалобу в Спортивный арбитражный суд на решение Российского антидопингового агентства разрешить спортсменке соревноваться.

Валиева сдала тест в конце декабря на чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге. Лаборатория в Стокгольме сообщила об обнаружении триметазидина в крови спортсменки 8 февраля. После командных соревнований в Пекине фигуристку временно отстранили от соревнований. РУСАДА сняло запрет, чтобы россиянка смогла продолжить выступать на Олимпиаде.

МОК не согласился с этим решением и обратился в спортивный арбитраж. Жалобу рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда до того, как начнутся личные соревнования фигуристок. Распределение медалей в командном турнире будет зависеть от решения арбитража.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу 15-летняя Камила Валиева находится в группе так называемых защищенных спортсменов. До достижения 16-летнего возраста для них смягчена ответственность за допинговые нарушения.

Препарат «Триметазидин» применяют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. В 2014 году он внесен в список запрещенных препаратов для профессиональных спортсменов, потому что помогает быстро восстановить организм после физической нагрузки и повышает выносливость.

Как сообщал «Новый День», церемонию награждения после командных соревнований по фигурному катанию отложили. Победителями стали члены российской сборной, в их числе и Камила Валиева.

Пекин, Наталья Рязанова

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