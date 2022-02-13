Лыжники завоевали четвертое золото для России на ОИ-2022

Российские лыжники стали олимпийскими чемпионами в эстафете 4х10 км на зимней Олимпиаде в Пекине. Россияне вырвались вперед на первом же этапе и сохранили преимущество до самого финиша, обойдя норвежцев и французов.

«Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов сегодня сотворили историю. Впервые за 42 года отечественные лыжники выиграли мужскую эстафету на Олимпийских зимних играх», – говорится в сообщении Олимпийского комитета России.

Старт соревнований задержали из-за обильного снегопада. Спортсменам пришлось соревноваться в условиях продолжающегося снегопада с ветром и 15-градусного мороза. Лыжники из Норвегии пришли к финишу с отставанием в одну минуту и 7,2 секунды, из Франции – одну минуту и 16,4 секунды.

Предыдущее золото для сборной из России завоевали лыжницы, обогнав соперниц в эстафете 4х5 км.

В копилке российской сборной теперь четыре золотые медали, четыре серебряные и шесть бронзовых. По сумме наград команда ОКР остается на втором месте, разделив его с Австрией и Германией. Лидирует Норвегия с 18 наградами. Больше всего золотых медалей у сборной Германии – восемь. Россия по количеству золота занимает седьмую строчку.

Пекин, Наталья Рязанова

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