Россия получила первую в истории олимпийскую медаль в пасьютах у мужчин

Биатлонист Эдуард Латыпов принес российской сборной ее первую в истории олимпийскую медаль в гонке преследования среди мужчин. Россиянин занял третье место, увеличив общее число наград команды до 15.

Ранее представители России никогда не поднимались на олимпийский пьедестал почета в пасьютах.

Латыпов допустив один промах на заключительной стойке, но по скорости опереди многих титулованных соперников. Француз Кантен Фийон Майе победил, показав время 39 минут и 7,5 секунды, россиян уступил ему 35,3 секунды. На втором месте норвежец Тарьей Бе (+28,6).

Сборная России сохранила второе место по общему числу наград, которых стало 15. По количеству золотых медалей на вершину списка вырвалась сборная Норвегии, которая лидирует и по общему количеству наград.

Пекин, Наталья Рязанова

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