российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 марта 2022, 16:16 мск

Новости Спорт

Новости, Кратко, Популярное

Российские фехтовальщики отказались от участия в международных соревнованиях

Фото: Pixabay

Федерация фехтования России (ФФР) отказалась от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам президента ФФР Ильгара Мамедова, решение связано со сложившейся ситуацией в мире и с закрытием воздушного пространства странами Европы.

Сборная России по фехтованию пропустит юношеский чемпионат Европы в сербском Нови-Саде, этапы Кубка мира в Афинах и Стамбуле, а также этап Гран-при в Будапеште.

Ранее многие международные ассоциации приостановили членство России и отняли у нашей страны возможность проводить соревнования, а также отстранили российских атлетов от участия в спортивных мероприятиях по всему миру. Ограничения были введены из-за спецоперации РФ на Украине.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Евросоюз запретил поставлять банкноты евро в Россию / Паралимпиада-2022: принято решение об участии россиян и белорусов / «Истерическая реальность»: в Кремле ответили на заявление Байдена о «шатающейся» российской экономике / Moody's пересмотрит рейтинг ведущих российских компаний / В Екатеринбурге закрылись официальные магазины техники Apple / ЕС готовит четвертый пакет санкций против России / Голливудское кино в России предложили заменить якутским артхаусом / Байден объявил охоту на «российских олигархов»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Спорт, Санкции против России,