Российские фехтовальщики отказались от участия в международных соревнованиях

Федерация фехтования России (ФФР) отказалась от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам президента ФФР Ильгара Мамедова, решение связано со сложившейся ситуацией в мире и с закрытием воздушного пространства странами Европы.

Сборная России по фехтованию пропустит юношеский чемпионат Европы в сербском Нови-Саде, этапы Кубка мира в Афинах и Стамбуле, а также этап Гран-при в Будапеште.

Ранее многие международные ассоциации приостановили членство России и отняли у нашей страны возможность проводить соревнования, а также отстранили российских атлетов от участия в спортивных мероприятиях по всему миру. Ограничения были введены из-за спецоперации РФ на Украине.

Москва, Зоя Осколкова

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