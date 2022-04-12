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Вторник, 12 апреля 2022, 12:07 мск

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Российских фехтовальщиков не допустят до соревнований даже в нейтральном статусе

Фото: Pixabay

Международная федерация фехтования (FIE) не будет допускать российских атлетов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Дело в том, что в уставе FIE нет соответствующего разрешения, пояснил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

«Мы проводили переговоры с FIE о выступлении наших фехтовальщиков в нейтральном статусе на международных соревнованиях. К сожалению, FIE не может этого сделать в связи с положениями в уставе, где вообще не прописан такой статус, как «нейтральный атлет», – сказал Мамедов.

Так как решение об отстранении российских фехтовальщиков было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета, россияне не смогут участвовать до разрешения этой ситуации в правовом поле.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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