IWF отстранила тяжелоатлетов из России от соревнований

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях международного уровня. Запланированные в России мероприятия отменены до дальнейшего уведомления.

«Исполнительный совет IWF принял решение приостановить участие всех спортсменов из России и Белоруссии в любых международных или континентальных соревнованиях по тяжелой атлетике», – говорится в сообщении федерации.

Меры направлены на сохранение целостности спорта, на защиту безопасности всех участников, заявили в IWF. Федерация также одобрила дополнительное финансирование для «поддержки украинских спортсменов», чтобы обеспечить их подготовку к чемпионатам среди молодежи, юниоров и мира.

Ранее Международная федерация плавания отказалась принимать россиян и белорусов на соревнованиях под национальными флагами. Международная федерация футбола также запретила сборной России использовать национальный флаг и гимн в международных соревнованиях. Меры приняты в связи с военной операцией России на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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