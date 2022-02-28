ФИФА запретила сборной России выступать под национальным флагом

Международная федерация футбола запретила сборной России использовать национальный флаг и гимн в международных соревнованиях. Так ФИФА выразила осуждение применения Россией силы на Украине.

«Флаг или гимн России не будут использоваться в матчах, в которых участвуют команды из Российского футбольного союза. На территории России не проводятся международные соревнования, а домашние матчи проводятся на нейтральной территории и без зрителей», – говорится в заявлении на сайте федерации.

Россияне теперь будут играть под нейтральным статусом, используя название «команда Российского футбольного союза», а не «Россия».

ФИФА обсуждает с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями дополнительные санкции для российских спортсменов. В списке вероятных мер отстранение от соревнований, если ситуация быстро не улучшится.

Напомним, УЕФА отказался проводить финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Матч планируется перенести в Лондон, Рим, Мюнхен, Барселона, Париж или Амстердам. Финал Лиги чемпионов должен был пройти 28 мая на петербургской «Газпром Арене».

Москва, Наталья Рязанова

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