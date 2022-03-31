Россия опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала рейтинг национальных сборных. Возглавила список Бразилия. Об этом сообщается на сайте организации.

Бразильская сборная опередила национальную команду Бельгии, которая теперь находится на второй позиции. Бельгийские футболисты лидировали в рейтинге с апреля 2018 года.

В десятку лучших сборных вошли Франция, Аргентина, Англия, Италия, Испания, Португалия. На девятом месте оказалась Мексика, которая поднялась с 12-й строчки, а замыкают топ-10 Нидерланды.

Команда России опустилась с 35-го на 36-е место, пропустив вперед сборную Туниса.

Цюрих, Зоя Осколкова

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