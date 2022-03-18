Спортивный арбитраж одобрил санкции ФИФА к россиянам

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу Российского футбольного союза на отстранение национальных команд от международных соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Суд также оставил в силе аналогичное решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Предварительное решение опубликовано на сайте CAS. Поданная ранее жалоба на отстранение россиян от всех соревнований под эгидой УЕФА также была отклонена.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российскую сборную и все клубы от участия в международных турнирах в связи с ситуацией на Украине. Руководство организаций отметило, что после разрешения ситуации запреты могут быть сняты. Но пока россияне не могут играть в рамках Лиги чемпионов и чемпионата Европы 2024 года.

Москва, Наталья Рязанова

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