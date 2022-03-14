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Понедельник, 14 марта 2022, 12:19 мск

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Россиян отстранили от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг

Фото: pixabay.com

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила отстранение россиян и белорусов от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг 2022 года. Мужскую и женскую сборные из России вычеркнули из турнирной сетки соревнований.

«Совет директоров ITF подтвердил замену российской и белорусской команд во время сезонов Кубка Дэвиса-2022 и Кубка Билли Джин Кинг. Это последствия приостановки членства Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии и отстранения спортсменов обеих стран от международных соревнований», – говорится в заявлении федерации.

Белорусы не попали в квалификационный раунд турниров. Россиян заменили прямо в турнирной сетке, куда их внесли автоматически как победителей 2021 года. Вместо россиянок в финальной части Кубка Билли Джин Кинг сыграет команда из Австралии, в Кубке Дэвиса россиян заменят сербы.

Ранее аналогичные решения принял ряд международных федераций. Так, россиян и белорусов отстранили от соревнований по тяжелой атлетике. Паралимпийцев обеих стран отстранили от участия в пекинских Ирах за сутки до старта Паралимпиады.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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