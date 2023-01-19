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Суббота, 21 января 2023, 15:18 мск

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Германия отказалась финансировать участников шахматных турниров с россиянами

Немецкие власти отказали в финансировании гроссмейстерам, которые будут участвовать в турнирах с представителями России. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Соответствующую директиву приняло министерство внутренних дел ФРГ. По данным газеты, запрет распространяется на представителей всех видов спорта.

В настоящее время немецким спортсменам не выделяются субсидии для поездок в Россию и Белоруссию. Участие в соревнованиях на территории этих государств также не поощряется.

Кроме того, государство не будет оплачивать выступление на мероприятиях, к которым допущены российские и белорусские спортсмены, даже если они заявлены в нейтральном статусе. При этом шахматисты имеют право самостоятельно покрывать расходы.

Всемирная шахматная федерация (FIDE) обеспокоена этим фактом, так как в конце года ей придется доказывать, что средства использовались в соответствии с заявленными целями, а в турнирах не участвовали российские спортсмены. Если этого не произойдет, FIDE должна будет вернуть уже выплаченные деньги.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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