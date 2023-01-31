МОК резко ответил на «клеветнические» обвинения Киева

Международный олимпийский комитет (МОК) резко отверг обвинения в подкупе, высказанные в Киеве. В МОК заявление назвали клеветническим.

«МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения», – цитирует заявление МОК агентство Reuters.

В феврале 2022 года МОК призвал не допускать россиян и белорусов к участию в международных спортивных соревнованиях. В январе 2023 года комитет заявил, что «не стоит лишать права участвовать в соревнованиях только из-за паспорта». В МОК допустили участие российских и белорусских спортсменов в Играх в Париже. Олимпийский и Паралимпийский комитет США поддержали идею допуска спортсменов из РФ и Белоруссии к Олимпиадам в нейтральном статусе.

В ответ на это советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил МОК в необъективности якобы из-за подкупа с российской стороны. Киев пригрозил бойкотировать Олимпиаду в Париже, если к ней допустят российских спортсменов. А Варшава и Лондон планируют создать коалицию стран, выступающих против участия России и Белоруссии в Олимпиаде 2024 года.

Лозанна, Наталья Рязанова

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