В Германии пригрозили отказом в выдаче виз спортсменам из России

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пригрозила отказом в выдаче виз российским спортсменам. Об этом сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

«Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут через визовые отделы влиять на то, действительно ли россияне будут участвовать», – заявила Фезер.

Министр добавила, что если в Германии будут проводиться соревнования, то государство имеет право определять состав участников.

При этом глава немецкого МВД выступила против бойкота спортсменами ФРГ соревнований с участием россиян. «Это нанесет ущерб нашим атлетам, которые уже давно стремятся к достижению спортивных целей», – подчеркнула Фезер.

Осенью прошлого года Фезер обратилась к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферине с требованием отстранить от участия в отборочном турнире к Евро – 2024 сборные России и Белоруссии.

Берлин, Зоя Осколкова

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