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Четверг, 4 мая 2023, 14:48 мск

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Шведским фехтовальщикам запретили соревноваться с россиянами

Фото: Pixabay

Федерация фехтования Швеции запретила своим спортсменам соревноваться с атлетами из России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте организации.

Запрет распространяется на соревнования на скандинавском, европейском и международном уровнях. Кроме того, Федерация фехтования Швеции выступила против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к международным турнирам.

В январе Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что может допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на Украине.

В свою очередь FIE решила вернуть россиян со второй половины апреля 2023 года – к чемпионату мира по фехтованию, который пройдет в июле в Милане.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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