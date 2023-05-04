Шведским фехтовальщикам запретили соревноваться с россиянами

Федерация фехтования Швеции запретила своим спортсменам соревноваться с атлетами из России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте организации.

Запрет распространяется на соревнования на скандинавском, европейском и международном уровнях. Кроме того, Федерация фехтования Швеции выступила против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к международным турнирам.

В январе Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что может допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на Украине.

В свою очередь FIE решила вернуть россиян со второй половины апреля 2023 года – к чемпионату мира по фехтованию, который пройдет в июле в Милане.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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