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Понедельник, 26 июня 2023, 15:16 мск

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На Олимпиаде во Франции будет запрещен алкоголь

На летних Олимпийских играх в Париже, который пройдут в 2024 году, запретят употребление алкоголя. Об этом сообщает Parisien.

«Организационный комитет Олимпийских игр решил отказаться от алкогольных напитков», – сообщается в статье. Дело в том, что во Франции есть закон, запрещающий использовать алкогольные бренды в названиях спортивных мероприятий.

«Если среднестатистический зритель парижских Олимпийских игр 2024 года запланировал выпить пинту пива или бокал вина перед тем, как занять свое место, чтобы посмотреть долгожданный финал, он может быть разочарован», – пишет издание. Спиртное запретят употреблять на площадках соревнований.

Тем не менее, есть информация о том, что покупателям VIP-билетов все же будут доступны алкогольные напитки.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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