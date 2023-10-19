Путин назвал «этнической дискриминацией» отношение к российским спортсменам

Отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам из России демонстрирует «этническую дискриминацию». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава».

«Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры – это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения», – сказал глава государства.

По его словам, теперь Олимпиада может использоваться в качестве инструмента политического давления на людей. Некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять распространение и ограничение Олимпийской хартии, указал Путин.

«Однако мы уверены, есть ценности, которые нельзя предать, отменить, обменять на что-то или продать. Одна из них, безусловно, – это спорт и его объединяющая сила. В этом, собственно, и весь смысл международных спортивных движений», – подчеркнул российский лидер.

12 октября Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен от работы в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Как сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, решение действует «до дальнейшего уведомления».

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные «политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта».

Москва, Зоя Осколкова

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