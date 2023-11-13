Российские гимнасты отказались выступать без флагов

Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике отказался возвращаться к соревнованиям на условиях Международной федерации гимнастики (FIG). Россияне отметили, что требования FIG более жесткие, чем рекомендации Международного олимпийского комитета.

«Мы не согласны ни с одним из критериев допуска, которые выработала FIG. Пока международная федерация не внесет изменения в свой документ, спортсменов отправлять на старты мы не будем. Это решение тренерского штаба сборной», – сказала старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

FIG допустила до соревнований под своей эгидой российских спортсменов при условии отказа от символики России, национальных федераций и олимпийских комитетов. Также атлеты не должны иметь связи с ВС РФ, органами нацбезопасности и постов в соцсетях в поддержку СВО.

«Мы не могли решить иначе. Нам предлагают выступать под каким-то голубым флагом. Международная федерация в этих критериях по жесткости даже превзошла рекомендации МОК», – пояснила Родионенко ТАСС.

Весной 2023 года российских гимнастов не допустили к участию в чемпионате Европы. В сентябре Валентина Родионенко заявила, что никто из сборной не планирует выступать на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом.

Москва, Наталья Рязанова

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