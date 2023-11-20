Международная федерация конного спорта допустила россиян к соревнованиям

Международная федерация конного спорта FEI разрешила участвовать в турнирах россиянам. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что российские спортсмены могут принять участие в соревнованиях в нейтральным статусе. Решение об этом было принято на проходящей в Мехико Генеральной ассамблее FIB. На встрече присутствовали секретарь Федерации конного спорта России Елена Терехова и генеральный секретарь Евразийской ассоциации Сергей Буйкевич.

«Сроки и условия реализации этого решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года», – говорится в сообщении.

Напомним, после начала СВО на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских атлетов к любым соревнованиям. Кроме того, из России были перенесены многие уже утвержденные к проведению спортивные мероприятия.

Москва, Зоя Осколкова

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