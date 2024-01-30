Россию лишили золота на Играх в Пекине после дисквалификации Валиевой

Сборной российских фигуристов присудили третье место вместо первого в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Такое решение сегодня, 30 января, принял Международный союз конькобежцев (ISU) после вычета результатов дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой.

В заявлении ISU сказано, что индивидуальные результаты Камилы Валиевой – очки в короткой программе и произвольной программе на коньках – были аннулированы, что привело к изменению результатов олимпийского командного турнира.

После дисквалификации Валиевой российская команда получила 54 очка (до аннуляции было 74), у фигуристов США осталось 65 очков, у японских фигуристов – 63. Таким образом, первое место отошло команде США, вторыми стали японцы.

Кроме того, ISU лишил Камилу Валиеву золотой медали Чемпионата Европы 2022 года. Победительницей признана россиянка Анна Щербакова, на второе место поднялась еще одна наша соотечественница Александра Трусова, третьей стала бельгийка Луна Хендрикс.

В пресс-релизе ISU говорится, что союз приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Камилы Валиевой и «твердо придерживается своей позиции о том, что защита чистых спортсменов и борьба с допингом являются наивысшими приоритетами».

Накануне CAS дисквалифицировал на четыре года Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Согласно решению CAS, спортсменка должна лишиться всех наград, начиная с 25 декабря 2021 года, в том числе олимпийского золота за командные выступления по итогам Игр в Пекине.

Запрещенный препарат триметазидин обнаружен в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года. Результат этой проверки был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине. На тот момент фигуристка в составе российской сборной уже выиграла командный олимпийский турнир.

Лозанна, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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