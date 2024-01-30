ОКР обжалует лишение российских фигуристов золота командного турнира ОИ-2022

Олимпийский комитет России будет обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олипиаде 2022 года в Пекине. Об этом говорится в заявлении ОКР.

Как отметили в ОКР, юристы организации уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции.

«Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. Наша правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS», – сказано в заявлении ОКР

Ранее сегодня ISU присудил российским фигуристам третье место вместо первого в командном турнире по фигурному катанию на Играх в Пекине. Такое решение было принято после того, как после того, как CAS дисквалифицировал входившую в состав российской команды Камилу Валиеву и аннулировал ее результаты на Олимпиаде.

Накануне CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Согласно решению суда, фигуристка должна лишиться всех наград, начиная с 25 декабря 2021 года, в том числе олимпийского золота за командные выступления по итогам Игр в Пекине.

Запрещенный препарат триметазидин обнаружен в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года. Результат этой проверки был обнародован в феврале 2022 года во время ОИ в Пекине. На тот момент фигуристка уже выиграла командный олимпийский турнир.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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