российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 апреля 2024, 16:04 мск

Новости Спорт

Новости, Кратко, Популярное

Великобритания отменила декларации о нейтральности для спортсменов из России

Для участия в турнирах в Великобритании российским спортсменам не придется подписывать специальные декларации. Об этом пишет The Times со ссылкой на министра спорта королевства Стюарта Эндрю.

В письме, адресованном главам Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу, британский министр указывает, что позиция по нейтральному статусу российских и белорусских спортсменов в настоящее время четко обозначена, поэтому «больше нет необходимости в каких-либо дополнительных условиях нейтралитета, когда соревнования проходят в Великобритании».

Ранее МОК потребовал от атлетов из России письменно заявлять о том, что они не поддерживают военные действия на Украине, не получают государственного финансирования, а также никак не связаны с вооруженными силами.

На прошлой неделе стало известно, что официальный Лондон поддержал участие россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Год назад британские власти выступали против.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Банк JP Morgan судится с ВТБ за счет под санкциями / Бельгия возобновила импорт алмазов из России / Париж собирается найти «наилучший» способ использовать замороженные российские активы / Россия запретила въезд 235 австралийцам / Грузоперевозки из Китая в Россию сократились из-за санкций / Четыре крупных банка Китая перестали принимать платежи в юанях из России / Швейцария отказалась искать активы россиян под санкциями / «Ситуация напряженная»: Запад терроризирует Турцию, чтобы выдавить Россию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Спорт, Европа, Санкции против России,