Великобритания отменила декларации о нейтральности для спортсменов из России

Для участия в турнирах в Великобритании российским спортсменам не придется подписывать специальные декларации. Об этом пишет The Times со ссылкой на министра спорта королевства Стюарта Эндрю.

В письме, адресованном главам Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу, британский министр указывает, что позиция по нейтральному статусу российских и белорусских спортсменов в настоящее время четко обозначена, поэтому «больше нет необходимости в каких-либо дополнительных условиях нейтралитета, когда соревнования проходят в Великобритании».

Ранее МОК потребовал от атлетов из России письменно заявлять о том, что они не поддерживают военные действия на Украине, не получают государственного финансирования, а также никак не связаны с вооруженными силами.

На прошлой неделе стало известно, что официальный Лондон поддержал участие россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Год назад британские власти выступали против.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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