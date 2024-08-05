США намерены продолжить кампанию по изоляции России в мировом спорте через череду скандалов с допингом. Американцы намерены дискредитировать российских спортсменов в дисциплинах, где страна является общепризнанным лидером, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Штаты готовят серию «громких расследовательских публикаций» о мнимых допинговых злоупотреблениях в российском спорте. Публикации должны убедить болельщиков по всему миру, что достижения российских фигуристов, синхронисток и гимнасток – результат применения «неких чудодейственных препаратов, обман, иллюзия».

«На прославленные спортивные школы, выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить ушаты грязи и лжи. Проект курируют экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории: перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, которые якобы сохранили устойчивые связи с тренерами и врачами атлетов», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Член МОК и почетный президент WADA Ричард Паунд предупредил США, что национальное антидопинговое агентство может лишиться аккредитации из-за преследования китайских спортсменов. Штаты готовы подвести под «акт Родченкова» инцидент с олимпийцами из КНР, которых незадолго до Игр оправдали за применение триметазидина.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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