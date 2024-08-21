Чехия отказалась от Кубка мира по лыжным гонкам по экономическим причинам

Чехия отказалась принять у себя этап Кубка мира по лыжным гонкам, запланированный на начало 2025 года. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила, что Прага приняла решение из-за экономических проблем.

«По экономическим причинам Чешская лыжная ассоциация отказалась от проведения Кубка мира по лыжным гонкам COOP FIS, который должен был пройти с 31 января по 2 февраля 2025 года в Нове-Место-на-Мораве», – говорится в заявлении FIS.

Организаторы срочно ищут варианты замены, которую должны утвердить на заседании федерации в конце сентября.

Чехия стала одной из основателей коалиции по закупке боеприпасов для Украины. Прага объявила, что потратит миллионы доходов от замороженных активов РФ на снаряды для киевского режима.

Прага, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube