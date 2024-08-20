Чехия купит на доходы от замороженных активов РФ снаряды для Украины

Чехия потратит доходы от замороженных активов РФ на боеприпасы для киевского режима. Это поможет поддержать Украину и не истощать европейские бюджеты, сообщила чешский министр обороны Яна Чернохова.

Евросоюз выступил с инициативой покупки боеприпасов для киевского режима с использованием доходов от попавших под санкции российских активов. Чехия решила потратить эти деньги на несколько сотен тысяч крупнокалиберных снарядов.

Чернохова в своем блоге объяснила, что это позволит «поддержать Украину» и «спасти государственные финансы европейских стран».

В конце июня страны ЕС согласовали использование первой части доходов от российских активов для военной помощи Украине. Решено отправить киевскому режиму оружие и технику на 1,4 млрд евро.

Прага, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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