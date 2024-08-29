Россия завоевала первую медаль Паралимпиады

Российский пловец Владимир Даниленко завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр. Спортсмен стал вторым в заплыве на 100 метров на спине среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Победителем парижской Паралимпиады стал бразилец Габриэл дос Сантос, бронзовую медаль выиграл чилиец Альберто Абарса Диас.

Даниленко 24 года. Он является двукратным бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио, которые прошли в 2021 году.

В Париже сборная России выступает в нейтральном статусе.

Париж, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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