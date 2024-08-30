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Суббота, 31 августа 2024, 00:19 мск

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Россия завоевала первое золото Паралимпиады-2024

Фото: телеграм-канал Паралимпийского комитета России

Сегодня представители сборной России на Паралимпиаде в Париже завоевали шесть наград – 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

Паралимпийским чемпионом стал пловец Андрей Калина из Санкт-Петербурга. Также в плавании серебро на счету Владимира Сотникова (Ростовская область), бронзы удостоены Кирилл Пульвер (Самарская область), Дарья Лукьяненко (Ростовская область) и Виктория Ищиулова (Оренбургская область). В легкой атлетике второе место завоевал Андрей Вдовин (Нижегородская область) на дистанции 100 метров (Т37).

В первый день Паралимпиады россияне завоевали две серебряные и одну бронзовую награды в плавании. Серебряными медалистами стали Владимир Даниленко и Кирилл Пульвер, бронзу получила Валерия Шабалина.

Отметим, что российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Париж, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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