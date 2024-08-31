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Суббота, 31 августа 2024, 13:21 мск

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Российский спортсмен взял второе «золото» Паралимпиады

Фото: телеграм-канал Паралимпийского комитета России

Российский спортсмен Александр Яремчук (Архангельская область – Санкт-Петербург) завоевал золотую медаль на XVII Паралимпийских летних играх в Париже. Он стал победителем в соревнованиях по легкой атлетике в забеге на 1500 метров в классе Т46.

Эта награда высшего достоинства стала второй для российских спортсменов. Накануне Паралимпийским чемпионом стал пловец Андрей Калина из Санкт-Петербурга.

Всего в копилке сборной России, которая выступает в Париже в нейтральном статусе, пока 12 медалей – две золотые, пять серебряных и пять бронзовых наград, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России.

Париж, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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