Российский футбол скоро сможет вернуться в турниры УЕФА и ФИФА – глава РФС

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков ожидает в 2025 году возвращения сборных России и клубов к международным турнирам ФИФА и УЕФА. Об этом он сказал в комментарии «Матч ТВ».

«Я ожидаю, что в следующем году произойдут положительные изменения и наши сборные и клубы будут участвовать в официальных международных турнирах ФИФА и УЕФА», – сказал руководитель РФС.

Ранее сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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