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Понедельник, 13 января 2025, 17:41 мск

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Призеры Олимпиады в Париже вернули около 100 бракованных медалей

Вокруг летней Олимпиады в Париже с новой силой разгорается «медальный» скандал. Как выяснила французская пресса, в оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр призеры соревнований вернули более 100 бракованных наград.

Как отмечает издание La Lettre, больше всего претензий к качеству бронзовых медалей. Быстрая порча наград, на которых появляются трещины и стираются надписи, может быть связана с проблемой дефектного лака и несоблюдением технологии производства.

Эта ситуация спровоцировала скандал в Парижском монетном дворе, где были уволены три высокопоставленных сотрудника, отвечавших за производства олимпийских наград.

Париж, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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