Глава Минспорта РФ о возвращении флага паралимпийцам: «Это ориентир для МОК»:

Министр спорта России Михаил Дегтярев счел решение Генассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России важным шагом на пути к полному восстановлению в правах российских спортсменов на международной спортивной арене. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Глава Минспорта выразил надежду, что решение МПК станет сигналом для Международного олимпийского комитета. «Убежден, что этот прецедент станет ориентиром и для МОК и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми», – отметил Дегтярев.

Министр поздравил спортивное сообщество РФ с этим событием, назвав его «результатом большой работы».

Ранее сегодня Генассамблея МПК полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России. Это позволит российским атлетам выступать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, которые курирует МПК. Речь идет о легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, следж-хоккее, пулевой стрельбе.

В 2023 году комитет допустил спортсменов из РФ до участия в Паралимпийских летних играх в Париже, но в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе.

Напомним, в 2022 году паралимпийцев из России отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине за сутки до начала Игр. На Генассамблее МПК в 2023 году было принято решение допустить российских спортсменов к участию в Паралимпийских летних играх в Париже в 2024 году в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе.

Москва, Наталья Петрова

