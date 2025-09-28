«Перспективы есть»: Дегтярев заявил о планах МОК рассмотреть восстановление статуса ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит восстановление статуса Олимпийского комитета России (ОКР) на ближайших исполкомах организации. Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярев.

«Перспективы есть. [Главу МОК] Кирсти Ковентри избрали только в марте, в июне я провел встречу. Решение в сентябре не выносилось на голосование, но вопрос наш обсуждался. Он будет вынесен на ближайших исполкомах. Все идет по плану, мы подготовили еще рад исков. Недавнее решение по паралимпийцам говорит о том, что процесс идет», – сказал глава Минспорта на марафоне «Знание. Первые» (цитата по ТАСС).

Ранее в сентябре директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд сообщил, что организация продолжает общение с ОКР по вопросу восстановления членства.

Накануне Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила Паралимпийский комитет России в правах. Это позволит российским спортсменам выступать с флагом и гимном РФ и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, которые курирует МПК. Речь идет о легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, следж-хоккее, пулевой стрельбе.

Дегтярев счел данное решение важным шагом на пути к полному восстановлению в правах российских спортсменов на международной спортивной арене и выразил надежду, что оно станет сигналом для Международного олимпийского комитета.

Москва, Наталья Петрова

