Российская лыжница Анастасия Багиян стала двукратной чемпионкой Паралимпиады

Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в гонке на 10 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Италии.

Спортсменка в паре с ведущим Сергеем Синякиным преодолела дистанцию с результатом 29 минут 39,7 секунды, опередив ближайших преследователей на 2 минуты 38,4 секунды, сообщает Паралимпийский комитет России.

Это четвертая золотая медаль России на Играх. Ранее Багиян стала лучшей в спринте, лыжник Иван Голубков победил в гонке на 10 км, а горнолыжница Варвара Ворончихина заняла первое место в супергиганте.

Паралимпиада завершится 15 марта. Россияне впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой.

