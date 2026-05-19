Международная федерация ассоциаций муайтай сняла санкции с россиян

Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) допустила российских спортсменов до международных соревнований. Об этом сообщил министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев.

«Теперь наши атлеты смогут выступать на официальных международных стартах IFMA во всех возрастных категориях без ограничений: с флагом, гимном и национальной символикой на экипировке», – отметил глава Минспорта.

По словам Дегтярева, это решение стало новым шагом «к полноценному возвращению наших сборных на мировую арену». В следующем месяце сборная России выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии.

Накануне исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял ограничения с российских спортсменов и разрешил им участвовать в международных соревнованиях с государственным флагом и гимном. На прошлой неделе Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить атлетов из РФ на свои международные соревнования с флагом и гимном во всех возрастных категориях.

Москва, Зоя Осколкова

