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Публикации за 23.01.17

Американские военные испытали ховербайк, как из «Звездных войн» (ВИДЕО)

Американские военные испытали ховербайк, как из «Звездных войн» (ВИДЕО)

В США военные провели успешные испытания прототипа летающего ховербайка, выполненного в стилистике фильма «Звездные войны». Ховербайк будет использоваться во время военных действий для снабжения солдат.

Как пишет Mashable, изобретатель прототипа Крис Маллой ранее представил свой проект на Kickstarter. После презентации началось сотрудничество с армией США.

Сейчас летающий ховербайк может переносить груз весом до 135 кг. Малой рассчитывает увеличить его грузоподъемность до 360 кг. Тогда ховербайк сможет доставлять боеприпасы прямо на поле боя.

Вашингтон, Зоя Березина

Вашингтон. Другие новости 23.01.17

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