Госпоисковик от «Ростелекома» с треском провалился / 2 млрд рублей не помогли «Спутнику» обойти конкурентов

Публикации за 12.05.17

Проект «Ростелекома» по созданию поисковой системы «Спутник» был признан неудавшимся. За три года работы, несмотря на 2 млрд рублей вложенных в него средств, госпоисковик не смог занять нишу на рынке, и даже не приблизился к основным конкурентам «Яндекс» и Google по показателям посещаемости. Теперь оператор решает, что делать с технически развитой, но совершенно неконкурентоспособной системой.

Государственный поисковик под названием «Спутник» был запущен 22 мая 2014 года. На сегодняшний день большей частью ООО «Спутник» владеют дочерние предприятия «Ростелекома» – «РТКомм.ру» и «Ростелеком интернэшнл лимитед», около четверти компании принадлежит основателям «КМ медиа», которые изначально разрабатывали программу, пишут «Ведомости».

«Спутник» должен был стать точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства». Основная задача – обеспечение приоритета официальных источников информации и высокой релевантности в целом по запросам, связанным со взаимодействием человека и социальных институтов. То есть поисковик был ориентирован на выдачу официальной информации, например, адресов государственных учреждений, а также помощи в ориентировании в госуслугах. В перспективе «Спутник» собирались интегрировать с платежными системами и технологиями, разработанными другими компаниями.

Кроме того, поисковик позиционировался как безопасный. Предполагалось, что «Спутник» будет получать информацию о сайтах, включенных в перечень запрещенных по решению Роскомнадзора, и использовать ее при выдаче результатов пользователю. Таким образом, сайты, попадающие под закон о защите детей от вредной информации, не показывались сервисом. Когда же пользователи бросились его тестировать, оказалось, что «Спутник» своеобразно работает с вопросами безопасности, плохо знает географию России, а Крым до сих пор считает украинским. В целом, блогеры совершенно не верили в успех отечественного поисковика.

Общие вложения в запуск и развитие «Спутника» «Ростелеком» не раскрывает. По данным издания «CNews», общий фронт работ по техническому совершенствованию сервиса обошелся в 1,3 млрд рублей. Другие крупные поисковики зарабатывают на продаже рекламы в результатах поиска, госсервис такую рекламу не продает. Зато у него есть государственные контракты, связанные с расчетом больших данных. Деньги за услуги по техподдержке и эксплуатации специализированных отраслевых сервисов «Ростелеком» передает «Спутнику». По данным, полученным с сайта госзакупок, в 2015 году поисковик заключил контракты на 390 млн рублей, в 2016-м – 337 млн рублей. Таким образом, общие расходы на разработку и поддержку «Спутника» перевалили за 2 млрд рублей.

По словам представителя Минкомсвязи, «Спутник» волне актуальный в том, что касается стимулирования внутреннего рынка разработки и создания экспертизы в различных сферах IT-отрасли для крупных компаний. Запуск государственного поисковика позволил России расширить спектр собственных интернет-решений, которые включают почтовые службы, системы облачного хранения и прочие сервисы. Однако «Спутнику» так и не удалось занять нишу на рынке из-за высокой конкуренции.

Как говорят эксперты, очень сложно выйти на рынок, давно поделенный лидерами – «Яндексом» и Google, к тому же у госпоисковика конкурентного преимущества не было. Специфика интернет-бизнеса такова, что проще создать новый сегмент и стать в нем лидером, чем оттеснить лидеров в старом сегменте.

Спустя полгода после запуска доля сервиса в российском сегменте интернета составляла 1%. На сегодняшний день, по данным LiveInternet, показатель sputnik.ru упал ниже этой отметки. Для сравнения доля «Яндекса» в апреле составила 54%, Google – 40,8%, Mail.ru – 4,4%. Число переходов «Спутника» на другие сайты рунета в апреле составило 100 823, у его прямых конкурентов количество переходов исчисляется миллиардами.

Учитывая техническую развитость госпоисковика и количество вложенных денег, неудивительно, что «Ростелеком» не желает закрывать проект, и намерен оптимизировать его функционал и назначение. Сейчас президент «Ростелекома» Михаил Осеевский разбирается с активами «Спутника», по каждому спорному проекту может быть любое решение.

Вероятно, сервис окончательно уйдет из системы публичного доступа и будет переориентирован на задачи, связанные с расчетом больших данных, например, в инфраструктуре электронного правительства, где с его помощью анализируют отток аудитории. Ожидается, что окончательное решение о судьбе «Спутника» будет принято 1 июня.

Москва, Зоя Осколкова

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