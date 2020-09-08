Российский поисковик «Спутник» прекратил работу

Поисковая система «Спутник» прекратила работу. При этом «Ростелеком» официально не заявлял о закрытии проекта.

«Теперь вместо поискового портала – корпоративный сайт», – написал руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаил Козлов на своей странице в Facebook.

В настоящее время на сайте «Спутника» отсутствует строка для ввода поисковых запросов. На главной странице представлены ссылки на другие разработки компании «Поисковый портал «Спутник», в том числе корпоративный браузер, лаборатория интеллектуального анализа данных и аналитическая система.

Вместе с тем «Ростелеком» не объявлял официально о закрытии проекта.

Госпоисковик был запущен в 2014 году. «Спутник» должен был стать точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства. Поисковик был ориентирован на выдачу официальной информации, например, адресов государственных учреждений, а также помощи в ориентировании в госуслугах. В перспективе «Спутник» собирались интегрировать с платежными системами и технологиями, разработанными другими компаниями.

Общие вложения в запуск и развитие «Спутника» «Ростелеком» не раскрывает. По информации СМИ, основанной на материалах госзакупок, разработка сервиса обошлась в 2 млрд рублей. Впрочем, занять хоть сколько-нибудь значимую долю рынка поисковику так и не удалось.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.09.20

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