В провальный госпоисковик «Спутник» вложат еще 260 млн рублей

Государственный поисковик «Спутник» получит еще 260 млн рублей. Об этом говорится в материалах конкурса, размещенного на сайте госзакупок. На базе сервиса будут развивать новостной агрегатор, карты, системы обработки текстов, а также инфраструктуру и программный интерфейс. Работы по модернизации поисковика должны быть завершены 15 декабря.

Согласно техническому заданию «Спутник» должен работать под управлением операционных систем из реестра российского программного обеспечения. Качество поиска повысят путем выделения ключевых слов, поисковик научат анализировать поток запросов. Кроме того, в тестовом режиме находятся два новых продукта – «Корпоративный поиск» и «Корпоративный браузер».

Все работы должны быть завершены через три дня после публикации извещения. Как пояснили «Медузе» в «Ростелекоме, срочность обусловлена оптимизацией внутригрупповых оборотов денежных средств. Модернизация началась еще до объявления конкурса. К тому же закупка проводится у единственного поставщика – ООО «Поисковый портал «Спутник»».

Напомним, госпоисковик был запущен в 2014 году. «Спутник» должен был стать точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства. Поисковик был ориентирован на выдачу официальной информации, например, адресов государственных учреждений, а также помощи в ориентировании в госуслугах. В перспективе «Спутник» собирались интегрировать с платежными системами и технологиями, разработанными другими компаниями.

Общие вложения в запуск и развитие «Спутника» «Ростелеком» не раскрывает. По информации СМИ, основанной на материалах госзакупок, разработка сервиса обошлась в 2 млрд рублей. Впрочем, занять хоть сколько-нибудь значимую долю рынка поисковику так и не удалось. К весне 2017 года посещаемость «Спутника» составляла чуть более 100 тысяч переходов в месяц – менее 1% поискового рынка в России. К концу года, по данным Liveinternet, показатели сервиса просели еще больше. Так в декабре за сутки со «Спутника» на другие сайты было совершено 330 переходов. Для сравнения «Яндекс» показал 63,2 миллиона переходов, Google – 50,4 миллиона переходов.

Москва, Зоя Осколкова

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