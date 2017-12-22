Правительство оптимизирует сайты министерств и ведомств

Правительство РФ разработало новую концепцию развития сайтов госорганов. Она предполагает закрывать непопулярные ведомственные порталы и переводить сервисы на единый ресурс gov.ru. Оптимизация объясняется тем, что из более чем 7000 государственных сайтов у 80% – низкая посещаемость.

Как пишет РБК, основная идея концепции – объединить интернет-ресурсы в единый портал, что позволит отказаться от развития и поддержки собственных сайтов госорганов с низкой посещаемостью. Впрочем, рассматривается и другой вариант – сохранить сайты, переведя их на «единые принципы организации пользовательских интерфейсов и размещаемых данных». Но и в этом случае потребуется создать новый портал, чтобы реализовать принцип «одного окна» – через него можно будет взаимодействовать со всеми остальными сайтами федеральных органов власти. Оптимизация позволит снизить затраты на дизайн и разработку, а также хранение данных.

Издание отмечает, что расходы госорганов на информационные системы в 2016 году составили 39,36 млрд рублей, однако какая именно сумма из этих денег ушла на поддержку сайтов ведомств, неизвестно. По словам заместителя министра связи и массовых коммуникаций Алексея Козырева, уже в январе 2018-го Минкомсвязи и «открытое правительство» собираются запустить промостраницу новой версии портала gov.ru, а в феврале – бета-версию с первыми сервисами. Сам домен www.gov.ru зарегистрирован на Федеральную службу охраны России (ФСО).

«По различным оценкам, из 7 тыс. сайтов госорганов, которые сейчас развивают в России, 80% мало посещаемы, но деньги на них все равно тратятся. Мы хотим закрыть подобные ресурсы, перенести их контент на единую платформу gov.ru и оставить только сайты, где аккумулируется основная часть трафика», – приводит издание слова Козырева. Концепцию в начале следующего года должна рассмотреть правительственная подкомиссия по цифровой экономике и рабочая группа под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича. Документ может быть утвержден уже в середине января.

Напомним, неделю назад стало известно, что государственный поисковик «Спутник» получит еще 260 млн рублей. На базе сервиса будут развивать новостной агрегатор, карты, системы обработки текстов, а также инфраструктуру и программный интерфейс. Согласно техническому заданию «Спутник» должен работать под управлением операционных систем из реестра российского программного обеспечения. Качество поиска повысят путем выделения ключевых слов, поисковик научат анализировать поток запросов. Кроме того, в тестовом режиме находятся два новых продукта – «Корпоративный поиск» и «Корпоративный браузер».

Госпоисковик был запущен в 2014 году. «Спутник» должен был стать точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства. Поисковик был ориентирован на выдачу официальной информации, например, адресов государственных учреждений, а также помощи в ориентировании в госуслугах. В перспективе «Спутник» собирались интегрировать с платежными системами и технологиями, разработанными другими компаниями.

Общие вложения в запуск и развитие «Спутника» «Ростелеком» не раскрывает. По информации СМИ, основанной на материалах госзакупок, разработка сервиса обошлась в 2 млрд рублей. Впрочем, занять хоть сколько-нибудь значимую долю рынка поисковику так и не удалось. К весне 2017 года посещаемость «Спутника» составляла чуть более 100 тысяч переходов в месяц – менее 1% поискового рынка в России. К концу года, по данным Liveinternet, показатели сервиса просели еще больше. Так в декабре за сутки со «Спутника» на другие сайты было совершено 330 переходов. Для сравнения «Яндекс» показал 63,2 миллиона переходов, Google – 50,4 миллиона переходов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.12.17

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