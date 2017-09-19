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В США запретили госучреждениям использовать российский антивирус

В США запретили госучреждениям использовать российский антивирус

Сенат Конгресса США утвердил законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год. Документ запрещает использование программного обеспечения, разработанного «Лабораторией Касперского». Руководство компании заявило, что разочаровано решением американских чиновников.

Запрет на использование американским федеральным ведомствам программ «Лаборатории Касперского» был включен в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год в качестве поправки, передает «Интерфакс».

Американские сенаторы в конце июня предложили отказаться от использования Пентагоном продуктов компании «Лаборатория Касперского», специализирующейся на кибербезопасности. Политики США считают, что производитель антивируса может быть связан с российскими спецслужбами. Руководство компании подобные обвинения опровергает.

«Лаборатория Касперского» разочарована тем, что Сенат США принял законопроект об ассигновании средств на оборону (Defense Authorization Act) с поправкой, регламентирующей использование продуктов компании. В связи с этим «Лаборатория Касперского» высоко ценит предоставленную правительством США возможность выступить перед Конгрессом 27 сентября и публично опровергнуть ложные обвинения в адрес компании», – заявили в компании.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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