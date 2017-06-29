Сенат США выступил за запрет российского антивируса в армии

Американские сенаторы предложили отказаться от использования Пентагоном продуктов компании «Лаборатория Касперского», специализирующейся на кибербезопасности. Политики США считают, что производитель антивируса может быть связан с российскими спецслужбами. Руководство компании подобные обвинения опровергает.

Комитет по вооруженным силам сената США разрабатывает поправки, которые запретят национальному Министерству обороны ставить на компьютеры программное обеспечение от Касперского, передает Reuters. Автор инициативы Джин Шахин заявила, что компания может быть связана с Кремлем, а значит, ей нельзя доверять в вопросах обеспечения национальной безопасности.

Более того, сенатор отметила, что отказ от сотрудничества с производителем российского антивируса поддерживают в администрации президента США Дональда Трампа.

Американские чиновники и спецслужбы давно подозревают «Лабораторию Касперского» в связях с российскими властями. Впрочем, основатель компании Евгений Касперский отверг эти обвинения, заявив, что «обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований». Компания является частной и не имеет политических связей ни с одной из стран мира, передает РБК.

Инициатива сенаторов США появилась после того, как агенты ФБР вызвали на допрос более десяти сотрудников «Лаборатории Касперского» как на западном, так и на восточном побережье страны. В частности, бюро интересовал процесс обмена информацией офисов в США с Москвой.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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