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NewDayNews.ru

Четверг, 19 октября 2017, 15:59 мск

российское информационное агентство 18+

Технологии

Голландцы будут строить дороги из использованной туалетной бумаги

Голландцы будут строить дороги из использованной туалетной бумаги
Фото: Newdaynews.ru

В Голландии изобретатели намерены строить дороги с использованим использованной туалетной бумаги. По подсчетам исследователей, ежедневно в стране появляется 180 тысяч тонн этого материала. Предполагается, что бумагу будут собирать, а затем пропускать через очистительные фильтры и стерилизовать при высоких температурах.

Получившийся после обработки субстрат будут применять при замене дорожного покрытия. Разработчики технологии уверены, что подобный метод не только экономичный, но еще и очень экологичный, так как практически не наносит вреда окружающей среде. Во Фрисландии, провинции на севере страны, с помощью использованной туалетной бумаги уже построили один километр велодорожки, передает «Авторадио».

Амстердам, Иван Гридин

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