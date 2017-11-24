Минобороны РФ провело пуск новейшей противоракеты

Минобороны РФ опубликовало видео испытания новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Как сообщили в пресс-службе ведомства, испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Успешный пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько в ходе мероприятия заявил, что «…новая модернизированная системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время».

В ведомстве также указали, что система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Предположительно, речь идет о модернизированной системе А-135 «Амур» или перспективной системе ПКО А-235 – ОКР «Нудоль», пишет Lenta.ru. Как отмечает РИА «Новости», сейчас за оборону столицы отвечает система противоракетной обороны А-135, разработка которой началась в 1971 году. В состав А-135 входят радиолокационная станция «Дон-2Н», командно-вычислительный пункт 5К80 и несколько стрельбовых комплексов, оснащенных противоракетами ближнего перехвата 53Т6.

В январе в ВКС заявили, что в течение двух-трех лет состоятся испытания новой противоракеты ближнего действия. По словам начальника отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО полковника Ильдара Тагиева, количество пусков на Сары-Шагане в ближайшие годы увеличится в несколько раз.

По словам Тагиева, российские средства перехвата не имеют аналогов в мире.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.11.17

Пользователи Uber обвинили русских хакеров в кражах. / Конец света близок: Маск рассказал, как погибнет человечество. / YouTube заблокировал самый популярный в России детский канал. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»