Новый опасный вирус атаковал устройства на Android

Опасный троян под именем Anubis атакует устройства на операционной системе Android. Он скрывается в приложениях из Google Play, заявили в своем блоге эксперты по безопасности из IBM X-Force.

По их словам, хакерам удалось спрятать вредоносное ПО в десятке программ для смартфонов под управлением Android. Вирусы были замаскированы под интернет-магазины, финансовые помощники и автомобильные приложения.

После загрузки зараженной программы на устройство Anubis под видом встроенного антивируса Google Protect запрашивал права для сканирования действий пользователя. После этого троян мог делать скриншоты экрана, пока владелец телефона вводил личные данные в банковских приложениях и электронных кошельках.

Отмечается также, что благодаря постоянной модернизации кода вредоносной программы алгоритмы безопасности Google Play не смогли выявить угрозы, исходящие от приложений. По словам специалистов, Anubis предназначался для пользователей из Турции, однако конфигурация вредоносного ПО показывает, что вирус может распространиться и в другие страны.

Как пишет «Лента.ру», специалисты IBM X-Force отправили компании Google результаты исследования, чтобы модераторы удалили опасные приложения из магазина. Ранее специалисты ESET обнаружили похожий вирус HeroRat, распространяемый под видом полезных приложений для Android.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.07.18

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